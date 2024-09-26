В Татарстане растет количество заболевших коронавирусной инфекцией

В Татарстане все чаще стали регистрировать случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«За неделю выявлено 769 случаев коронавируса. Это на 5% выше, чем на прошлой неделе», – отметила санитарный врач.

Любовь Авдонина рассказала, что 96% зараженных коронавирусом испытывают симптомы, характерные для ОРВИ. У 3-4% инфицированных болезнь протекает без каких-либо признаков.

Главный эпидемиолог и специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов заявил, что в республике функционируют десять Covid-госпиталей. Однако встречаются единичные случаи тяжелого течения заболевания. При этом количество развернутых коек достаточно, уточнил Лопушов.