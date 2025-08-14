В Татарстане растет количество студентов по программам двойных дипломов с КНР

Количество китайских студентов в КНИТУ-КАИ за последние пять лет выросло почти в три раза, в КНИТУ-КХТИ их число также увеличивается. Это два вуза Татарстана, реализующих программу «двойных дипломов», когда документы выпускников признаются как в России, так и в КНР. В них программа представлена большим количеством специальностей. Количество таких вузов может вырасти. Работу по созданию совместной образовательной программы в области мехатронных технологий с китайскими вузами сейчас ведет КГЭУ, а в перспективе в Университете Иннополис может появиться программа по ИТ-специальностям, программа также представлена в КФУ, КИУ и других вузах. Взаимодействия стран в сфере образования будет обсуждаться на III Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», проходящем в Казани 18-19 августа 2025 года, сообщила пресс-служба АНО «Дирекция международных программ» (оператор по подготовке и проведению форума).

Программу двойных дипломов КНИТУ-КАИ реализует по семи образовательным направлениям: «Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Управление в технических системах», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Информатика и вычислительная техника (исследования в области компьютерных и технических систем)» и «Электроэнергетика и электротехника», которые реализуются на английском языке, и «Двигатели летательных аппаратов» – на русском языке. В рамках нее в сотрудничестве с Северо-Западным политехническим университетом в прошлом учебном году в двух группах «ЛинъЮнь» («Устремленные ввысь») образование получали 25 китайских студентов. Это почти половина от общего числа обучающихся из КНР – их в 2024/2025 учебном году в КНИТУ-КАИ насчитывалось более 50. Совместно с Нанкинским университетом аэронавтики и астронавтики (НУАА) готовят бакалавров по образовательной программе «Вертолетостроение». Впервые студенты поступили на нее в Китае в 2023 году, а в этом году они должны начать обучение в Казани в КНИТУ-КАИ.

В КНИТУ-КХТИ насчитывается четыре программы двойных дипломов совместно с Пекинским университетом химической технологии (ПУХТ). «Технология и переработка полимеров» и «Цифровой инжиниринг в технологии и переработке полимеров» – были запущены в 2023 году. В прошлом году появились «Цифровые методы в технологии переработки полимеров и композиционных материалов» и «Технологические установки нефтегазового комплекса».

В сентябре 2023 года в ПУХТ были направлены 14 студентов КНИТУ, которые вернулись в июне этого года. В новом учебном году на обучение в Пекин планируют отправить 15 человек.

В КФУ обучается более 2 тыс. студентов из Китая, в том числе 140 человек – за счет госбюджета. Более 1 тыс. студентов КФУ изучают китайский язык в рамках основных образовательных программ. Успешно работают программы академического обмена, в рамках которых более 30 студентов от каждой страны ежегодно отправляются на семестровое обучение или летнюю школу в партнерский вуз. Так, в этом году только в рамках известного федерального проекта «Летний университет» в КФУ прибыли 22 студента из Поднебесной, а в Пекинский педагогический университет, Северо-Западный педагогический университет, Пекинский политехнический институт, Цзясинский и Цзининский университеты отправились 38 студентов КФУ.

В этом году проходят обучение с получением второго диплома в КФУ 4 студента Китайского нефтяного университета (Восточный Китай) по направлению «Геология» (профиль «Комплексный анализ данных в нефтегазовой геологии», 2 студентов КФУ прошли обучение в партнерском вузе. Работа будет продолжена, а на очереди – совместные образовательные программы с Хунаньским педагогическим университетом и Пекинским информационным профессионально-техническим институтом.

Вузы Татарстана также работают с университетами Китая по обычным соглашениям о сотрудничестве. Так, у КГЭУ они есть с тремя вузами КНР – университетом Линьи, политехнический институт Линьи и Чунцинским университетом почты и телекоммуникаций. В магистратуру последнего из них в прошлом году поступил бакалавр – выпускник энергетического университета – обучение он проходит на бюджетной основе. КФУ реализует более 60 партнёрских соглашений с китайскими вузами и партнерскими организациями из 22 провинций Китая.

С более подробной информацией и программой форума можно ознакомиться на сайте.