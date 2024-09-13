В Татарстане растет количество экспортеров

В Казани прошло мероприятие, посвященное инструментам поддержки экспорта в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщает Минэкономики РТ, на открытии с приветственным словом выступили первый замминистра экономики Татарстана - директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова и замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер.

«Развитие экспорта малого бизнеса является приоритетным направлением государственной политики по поддержке МСП и способствует устойчивому развитию экономики республики", - отметила первый замминистра Наталья Кондратова.

По ее словам, благодаря комплексу мер, реализуемых в рамках нацпроектов в республике устойчиво растет количество экспортеров. В 2023 году их количество - более 2200, тогда как в 2022-м было около 1600.

«Татарстан – один из ведущих экспортно-ориентированных регионов России, – сказал замминистра Герман Лернер. - За первое полугодие 2024 года объём экспорта вырос на 22% в сравнении с прошлым годом. У республики большой потенциал и благоприятные условия для развития внешнеэкономической деятельности».

В ходе мероприятия эксперты РЭЦ представили направления поддержки и продуктовый портфель РЭЦ, включая полный спектр экспертной и финансовой поддержки, а также инструментов государственной поддержки экспорта. Также была представлена цифровая Платформа «Мой экспорт». Эксперты провели консультации в формате «вопрос-ответ», где предприниматели получили ответы на интересующие их вопросы о поддержке экспорта.

Количество участников порядка 150 очно, кроме того, велась онлайн трансляция, которая позволила принять участие в мероприятии всем предприятиям республики. Среди онлайн-аудитории были также представители всех муниципалитетов, курирующие развитие бизнеса на своей территории.

В завершение мероприятия участники смогли обменяться контактами и поделиться собственным опытом в освоении экспорта товаров и услуг за рубеж.

Напомним, что поддержка производителей, которые ведут или планируют начать работу на зарубежных рынках, осуществляется Центром «Мой бизнес» и Центром поддержки экспорта при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Услуги и поддержку можно получить на Цифровой платформе «Мой экспорт», разработанной по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».