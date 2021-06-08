С начала года число предпринимателей в Татарстане выросло на 3%

В Татарстане наблюдается постоянный рост числа предпринимателей. С начала года бизнесменов в республике стало больше на 3%. Об этом на брифинге в Кабмине региона заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, отвечая на вопрос журналиста о динамике восстановления объемов деятельности малого предпринимательства.

«По итогам прошлого года нам удалось сохранить количество граждан, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. И уже по истечению пяти месяцев текущего года мы видим, что определенно наблюдается положительная динамика», — подчеркнул спикер.

В частности, по состоянию на 1 мая в республике зарегистрированы более 158 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Если сравнить эти данные с показателями на начало года, наблюдается рост более чем на 3%.

«Малому и среднему бизнесу всегда отводилась немаловажная роль в развитии экономики республики, —заметил министр. — Главная задача для нас — создать новые рабочие места и сохранить рабочие места, которые были созданы нашим предпринимательством в прошлые годы».