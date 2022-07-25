В Татарстане растет число пострадавших от клещей – в больницы обратились 7 тыс.человек

С начала года за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 7069 жителя республики – это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Этот показатель выше среднемноголетнего уровня в 1,3 раза, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Укусы клещами зарегистрированы во всех муниципальных образованиях республики, кроме Апастовского района. Больше всего пострадавших в Казани – 1461 случай, в Набережных челнах зафиксировано 1320 случаев, в Альметьевском районе медпомощь понадобилась 742 пострадавшим

Эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются 30 административных территорий республики, в том числе Казань, Челны, а также Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Бавлинский, Тюлячинский, Чистопольский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский и другие районы.

Противоклещевые обработки в Татарстане провели на площади 1821,600 га. От клещевого энцефалита привились 3350 чел, в том числе 449 детей.