В Татарстане растет число попыток суицида

В Татарстане наблюдается рост попыток суицида. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Раиль Гарипов.

«За последние три года мы фиксируем увеличение количества суицидальных попыток и некоторое снижение завершенных суицидов среди несовершеннолетних», – рассказал доктор.

По Татарстану за девять месяцев текущего года 921 человек совершил попытку свести счеты с жизнью, за весь прошлый год таких было 935 человек.

«Среди несовершеннолетних по Татарстану попытки совершили 72 человека, для сравнения в 2021 году эта цифра составляла за весь год 78 человек», – добавил психиатр.

По его словам, видно, что тенденция на конец 2022 год неблагоприятная, число суицидов превысит прошлогоднее значение.