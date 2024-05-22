В Татарстане растет число подростков, привлеченных к ответственности за наркопреступления

В Республике Татарстан отмечается рост числа подростков, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений. Об этом сообщили в МВД России по РТ на пресс-конференции, посвященной проблеме противодействия незаконному обороту наркотиков и подростковой наркомании.

Правоохранительные органы выражают серьезную обеспокоенность тем, что в незаконный наркобизнес все чаще вовлекается молодежь, рассчитывающая на быстрый заработок и безнаказанность. Несмотря на инструкции организаторов интернет-магазинов по наркотрафику, призванные «обезопасить закладчиков» от уголовной ответственности, у силовых структур есть эффективные методы выявления и пресечения подобных незаконных схем.

По итогам 2023 года в Республике Татарстан зафиксирован рост числа расследованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними – их количество увеличилось на 42,7% (с 82 до 117). В совершении этих преступлений приняли участие 38 подростков, что на 26,7% больше, чем годом ранее (30).

Фото: © МВД России по РТ

Негативная тенденция сохраняется и в текущем 2024 году. За истекший период расследовано уже 71 преступление с участием 20 несовершеннолетних в сфере наркотрафика – это на 65,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (43). Вместе с тем, случаев совершения преступлений подростками в состоянии наркотического опьянения пока не зарегистрировано (в 2023г - 5 случаев).

Рост показателей произошел преимущественно за счет многоэпизодных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители отмечают значительные риски вовлечения несовершеннолетних в данную сферу через мессенджеры, соцсети и интернет-сервисы как для потребления, так и для распространения запрещенных веществ.

Зачастую участниками противоправных действий становятся подростки из внешне благополучных семей, обучающиеся в образовательных учреждениях и не имеющие явных признаков противоправного поведения. Они нередко используются в качестве курьеров-закладчиков, причем эти латентные и многоэпизодные преступления совершаются ими осознанно, из корыстных побуждений, без цели собственного потребления наркотиков.

К основным факторам, способствующим вовлечению молодежи в наркопреступность, относятся бесконтрольность, незанятость, материальные трудности, а также стремление к самоутверждению, в том числе противоправными методами.