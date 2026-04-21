В Татарстане растет число людей с высоким достатком – у 39 жителей миллиардные доходы

Осталось немногим больше недели, чтобы подать в налоговую службу декларацию о доходах за 2025 год. По итогам кампании бюджет Татарстана должен пополниться на 5,5 млрд рублей. Кто должен подать декларацию и кому положены льготы, рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по РТ Марат Сафиуллин.





Марат Сафиуллин: «Налоговая служба получила 556 тыс. деклараций – почти вдвое больше, чем годом ранее»

Фото: prav.tatarstan.ru

Какие доходы нужно декларировать

Декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ жителям Татарстана необходимо представить в налоговую службу не позднее 30 апреля этого года. А уплатить налог – до 15 июля, заявил глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.

По его словам, это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, использующих общую систему налогообложения, нотариусов, адвокатов и арбитражных управляющих.

Декларированию подлежат доходы от:

продажи жилья, земли и транспорта, находящихся в собственности меньше минимального срока;

сдачи имущества в аренду;

продажи ценных бумаг;

выигрыша в лотерею (от 4 до 15 тыс. рублей);

зарубежных источников;

при получении дорогих подарков не от близких родственников.

При этом есть ряд случаев, когда декларация не предоставляется. Например, при продаже недвижимости, находящейся в собственности более пяти лет, или если имущество было получено в наследство или в подарок от членов семьи или близких родственников, а также если продано единственное жилье, которым владели не менее трех лет.

«Начиная с 2021 года семьи с несовершеннолетними детьми получили право на освобождение от уплаты налога на доходы от продажи недвижимости. С 2026 года этот перечень расширился. Теперь учитываются дети-инвалиды и дети, рожденные до 1 января текущего года», – добавил Сафиуллин.

«Рост налоговой дисциплины среди населения»

Всего в 2025 году в налоговые органы республики представлено 556 тыс. деклараций. При этом почти вдвое выросло количество граждан, заявивших налоговые вычеты в упрощенном порядке, – с 29 тыс. в 2024 году до 55 тыс. в 2025-м.

«Налоговая служба получила 556 тыс. деклараций – почти вдвое больше, чем годом ранее. Это свидетельствует о росте налоговой дисциплины среди населения», – отметил Сафиуллин.

Отметим, что в Татарстане значительно выросло и число людей, использующих личный кабинет налогоплательщика, – 96% всех деклараций было подано через цифровой сервис. Всего же по итогам декларационной кампании в казну республики должно поступить более 5,5 млрд рублей, что на 300 млн рублей больше, чем годом ранее.

100 млн штрафов

Глава УФНС по РТ подчеркнул, что жители Татарстана с каждым годом становятся дисциплинированнее, налоговая фиксирует снижение уклонений от налогообложения. По итогам 2025 года количество выявленных нарушений сократилось до 5 тыс., тогда как годом ранее было более 8 тыс.

«Мы провели проверки и начислили штрафы на сумму 100 млн рублей. Надеемся, что в этом году ситуация улучшится благодаря повышению ответственности граждан», – заявил Сафиуллин.

Он также отметил, что в Татарстане за прошлый год выросло число граждан, зарабатывающих более 1 млрд рублей в год, – с 37 человек в 2024 году до 39 человек в 2025-м.

Сафиуллин добавил: в прошлом году налогоплательщики подали 121 тыс. деклараций с доходами от 1 миллиона до миллиардов рублей.

«Экономит время и усилия граждан»

В заключение Сафиуллин рассказал, что подать декларацию удобнее всего через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или через мобильное приложение «Налоги ФЛ».

«Большая часть операций выполняется автоматически, что экономит время и усилия граждан», – подчеркнул глава УФНС по РТ.

Он добавил, что этим сервисом в республике уже пользуются почти 2 млн жителей. Отдельно Сафиуллин подчеркнул, что функционал личного кабинета налогоплательщика ежегодно расширяется.