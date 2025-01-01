В Татарстане растет число IT-компаний и занятых в IT ИП

За 2024 год в Татарстане появилось 55 новых IT-компаний, и их общее количество достигло 3403. Незначительно увеличилась и доля занимающихся IT фирм среди всех типов организаций, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Кроме того, растет и число индивидуальных предпринимателей, занимающихся информационными технологиями. «<...> их количество уже почти достигает 4 тыс., и их доля составляет 3.4%», — уточнили в ведомстве.

Из работающих в РТ IT-компаний 612 входят в федеральный реестр аккредитованных организаций. 507 воспользовались программой «Кайтык», а 110 внесены в реестр стартапов.

Каждый год растет и выручка IT-отрасли. В 2023 году она увеличилась более чем на 20% по сравнению с 2023-м, причем это на 8% выше первоначального прогноза. В Минцифры РТ уверены, что и в 2024-м «фактические результаты также превзойдут прогнозы». Основными драйверами роста выступают «продажа отечественного программного обеспечения, производство компьютеров, обеспечение информационной безопасности и цифровизация в республике».

В свою очередь налоговые поступления за одиннадцать месяцев 2024-го составили 33 млрд рублей, увеличившись на 43% год к году.

Продолжается и работа с предприятиями, имеющими налоговую задолженность. Она снизилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года состоялось 33 заседания балансовых комиссий с участием более 200 организаций отрасли (приглашено было свыше 700). В результате удалось погасить задолженности примерно на 30 млн рублей.

В Минцифры РТ напомнили, что балансовые комиссии направлены на улучшение финансовых результатов предприятий Татарстана, включая участие в государственных мерах поддержки. «В этой области мы являемся лидерами среди регионов, согласно данным Министерства экономики», — добавили в ведомстве.

В общей сложности более 3% работающего населения республики занято в ИТ-отрасли — это свыше 40 тыс. человек. Средняя заработная плата специалистов отрасли также растет: она достигла 106 тыс. рублей в абсолютном выражении.