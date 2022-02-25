В Татарстане растет число госпитализаций с тяжелой формой Covid-19

Жители Татарстана с новой коронавирусной инфекцией начали чаще обращаться к медикам в средней и тяжелой степени тяжести заболевания. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы должны отметить, вы видите снижения заболеваемости, но нас беспокоит один факт. Несмотря на то, что пациентов становится меньше, мы отмечаем, что тяжесть заболевания у пациентов несколько увеличилась», – отметил спикер.

Жаворонков добавил, что на ежедневных совещаниях главные врачи больниц, где открыты Covid-госпитали, отмечают, что раньше большинство пациентов лечились дома, сегодня же чаще приходится госпитализировать больных, они обращаются в средней и тяжелой степени тяжести.

«Этот фактор заставляет нас не уходить от парадигмы: ‘’Все, Covid прошел, его теперь не существует’’. Масочный режим, социальная дистанция – это все не менее важно в настоящий момент именно исходя из того, что заболеваемость снижается, а тяжесть заболевания нет, конечно, она не такая, как была при ’’дельте’’, но по сравнению с ‘’омикроном’’, который был в дебюте, тяжесть стала посерьезнее у пациентов», – заключил замминистра.