В Татарстане рассмотрят дело о мошенничестве с материнским капиталом на 8,6 млн

В Татарстане передали в суд материалы уголовного дела о мошенничестве с материнским капиталом. Общая сумма ущерба по делу составляет более 8,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Следователи выяснили, что 27-летний житель Московской области и 35-летняя жительница Зеленодольска подделывали документы о рождении детей, чтобы получить материнский капитал и пособия. Они использовали данные 13 женщин из Татарстана, от их имени подавали ложные заявления в ЗАГСы.

С 2020 по 2022 годы мошенники похитили более 8,6 миллионов рублей. Для обналичивания капитала они покупали недорогие участки земли, якобы для строительства домов.

12 участниц схемы находятся под подпиской о невыезде, а организаторы и одна из псевдорожениц, скрывавшаяся от следствия, арестованы.

В настоящий момент предварительное следствие окончено. Все материалы уголовного дела направлены в Вахитовский районный суд Казани.