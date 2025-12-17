В Татарстане рассматриваются проекты строительства новых платных дорог. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов сегодня на встрече с журналистами.

«Мы хотим развить систему государственно-частного партнерства. Это строительство дополнительных дорог. Ни у кого не отбираем дорогу и не объявляем ее платной», – заявил он.

По словам главы Миндортранса, есть крупные компании, заинтересованные в государственно-частном партнерстве. Так, «Алексеевскдорстрой» 5 декабря внес концессионное соглашение в Кабинет Министров республики. «Они хотят расширить до четырех полос дорогу от моста через Каму возле с селом Сорочьи Горы до подхода к селу Шали. И сделать этот участок протяженностью 32 километра платным», – рассказал он.

Ханифов добавил, что еще один перспективный проект – автомобильная дорога Альметьевск – Бавлы протяженностью около 100 километров. Она станет продолжением платной трассы Алексеевское – Альметьевск длиной 145 километров.

«Это очень капиталоемкий объект. Он сложнее, чем первые 145 километров, потому там много нефтяных и газовых сетей», – подчеркнул министр.

Он заметил, что в Казани необходим дублер Сибирского тракта (к поселку Дербышки). В этом проекте предложили участвовать госкомпании «Автодор». «Нам нужно рассчитать этот коридор – как лучше идти, начать ли от развязки на Компрессорном. Хотелось бы уже на следующий год начать проектировать. Дербышки стоят в пробках, – отметил Ханифов. – Необходима также вылетная трасса Лаишевского узла – это дублер Оренбургского тракта».

Кроме того, в число приоритетных проектов входит строительство обходов населенных пунктов на региональных дорогах. «Каждый раз наступали на одни и те же грабли: как только обход населенного пункта строился, населенный пункт моментально расширялся, и обход становился его улицей», – сказал министр.

Поэтому планируется применять другой подход – отводить 200 метров придорожной полосы на транспортную инфраструктуру. «Размещаться там будет только инфраструктура – автозаправки, зоны отдыха, мастерские. Но не жилье. Тогда обходы будут работать многие годы», – уточнил Ханифов.