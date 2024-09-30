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В Татарстане рассматривают возможность включения Сабантуя в список ЮНЕСКО
В Татарстане рассматривают возможность включения праздника Сабантуй в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом стало известно на заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
«В этом направлении работа ведется. Есть определенные юридические моменты, но мы сейчас ищем одну лазейку… Вот как мы это сделаем, мы вам сообщим», – заявил депутат, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.
Первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова рассказала, что Сабантуй пока планируется включить в федеральный реестр этнокультурного достояния.
«Уже приезжали эксперты, оценивали. А в части включения в ЮНЕСКО вопрос давно совместно с Всемирным конгрессом татар прорабатывается. Как предложение и один из вариантов это рассматривается», – отметила она.
По словам Адгамовой, сложность заключается в том, что Россия не ратифицировала конвенцию о нематериальном наследии ЮНЕСКО.
Вопрос о включении Сабантуя в список ЮНЕСКО подняла депутат Лилия Маврина.
«Нет ли у вас в планах заявиться на включение какого-либо фестиваля или праздника, например, Сабантуя, в перечень нематериального достояния Юнеско? Сабантуй по всему миру известен», – поинтересовалась она у первого замминистра культуры.
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