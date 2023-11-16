В Татарстане рассматривают возможность открытия офтальмологического центра

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В Татарстане планируют открыть офтальмологический центр, и этот вопрос прорабатывается уже давно. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«В планах уже давно. Есть определенные планы. Может быть, сейчас я не буду их озвучивать. В плане вообще в целом развитие офтальмологической больницы», – сказал спикер.

Фатихов отметил, что «лист ожидания» на плановые офтальмологические операции есть, но он сокращается. Для этого выделяется дополнительное финансирование из бюджета республики, уточнил он.

«В любом случае мы анонсируем скоро, как будем развивать офтальмологическую больницу. Планы есть», – подчеркнул замминистра здравоохранения.

Председатель парламентского комитета Леонид Якунин добавил, что «такой объект нужен». «Все упирается в финансы, понятно», – заявил он.