В Татарстане рассматривается возможность формирования обучения театральных критиков

Министр культуры РТ Ирада Аюпова в беседе с корреспондентом «Татар-информа» отметила проблему профессиональной театральной критики в России.

«Театральная критика должна с одной стороны помогать профессиональному сообществу корректировать свою работу, с другой – воспринимать зрителями театральный язык, который зачастую остается непонятным для большинства людей, находящихся в зрительном зале. И на встрече Ассоциации национальных театров наша республика ставила вопрос дефицита критики у нас в стране. Формирование этого сообщества стало одним из ключевых направлений развития ассоциации», - заметила глава Минкультуры Татарстана.

По ее словам, базовым вузом в этом вопросе станет Российский государственный институт сценических искусств. Кроме того, она не исключила возможности создания отдельного обучения для театральных критиков и в республике. «Но это – отдельная история», - резюмировала Ирада Аюпова.

Напомним, что ранее директор и худрук Качаловского театра Александр Славутский выразили готовность поддержать инициативу создания школы театральной критики.