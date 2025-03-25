В Татарстане расследуют крупное дело мошенников, наживавшихся на участниках СВО

Двоих жителей Набережных Челнов и двоих из Актанышского района Татарстана обвиняют в мошенничестве с выплатами контрактникам.

Как стало известно «Татар-информу», в Актаныше трое братьев вместе с местным жителем решили заработать на участниках спецоперации.

Летом 2024 года они обманули 33-летнего мужчину, убедили его заключить контракт с Минобороны для отправки на СВО. После этого они получили доступ к его профилю в приложении онлайн-банка и оформили доверенность на распоряжение имуществом, в том числе в случае его гибели.

Осенью один из фигурантов заставил 40-летнего татарстанца заключить аналогичный контракт и получил доступ к его счетам. Кроме того, мужчину заставили заключить фиктивный брак и оформили доверенность на его имущество.

Это позволило злоумышленникам получить выплаты контрактников. По данным «Татар-информа», они похитили единовременную выплату участника спецоперации. А после его гибели в зоне СВО, компенсацию вместо фиктивной супруги.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется следствие.