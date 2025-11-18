news_header_top
Общество 18 ноября 2025 12:47

В Татарстане рассказали о проведении Международного десятилетия языков коренных народов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

О ходе работ по проведению Международного десятилетия языков коренных народов в Татарстане с 2022 по 2032 год рассказали представители курирующих ведомств и организаций на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Наше министерство выступает исполнителем 22 мероприятий республиканского плана, из них 10 мероприятий реализуются на постоянной основе в течение года, 12 – согласно утвержденному календарному плану», – начала свое выступление начальник управления национального образования Минобрнауки Татарстана Алсу Шарипова.

Мероприятия имеют пять направлений работы: совершенствование госуправления и взаимодействия с институтами гражданского общества; образование и подготовка педагогических кадров; наука; цифровизация и культура; освещение проведения Международного десятилетия.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В числе результатов этой работы, например, возрожденный на отечественной платформе сервис «Ана теле», учебники «История нашего края» для 5-7 классов (Татарстан в числе пилотных регионов, где эти учебники вошли в учебную программу), конкурсы учителей русского и татарского языков, учебно-методические материалы и повышение квалификации педагогов.

«Мероприятия соответствуют пунктам республиканского плана. Все мероприятия своевременно освещались на официальном сайте министерства на двух государственных языках республики», – сообщила Шарипова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Академии наук РТ реализацией программы Десятилетия коренных языков в основном занимается Институт языка, литературы и искусств им. Г. Ибрагимова, о чем рассказал директор Института Ильгиз Халиков. В Институте занимаются разработкой методических рекомендаций по использованию цифровых технологий для изучения татарского языка и литературы в образовательных организациях, а также организацией таких мероприятий, как презентации монографий, научно-практические конференции, круглые столы, экспедиции, включение учебно-методических комплектов в перечь учебников по родной татарской литературе и др.

О мероприятиях, проводимых Ассамблеей народов Татарстана, рассказал руководитель исполкома Совета организации Ренат Валиуллин. Он также отметил, что Россия в числе первых вошла в эту программу (провозглашенную Генассамблеей ООН в 2019 году и проводимую под эгидой ЮНЕСКО), и, как только федеральный центр принял программу, Татарстан стал первым ее участником.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«По итогам этих сообщений уже можно сделать вывод, насколько большое значение в Республике Татарстан придается национальной политике и сохранению и развитию культуры народов, проживающих в Татарстане», – заключил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Замминистра культуры также напомнил об объявлении следующего года в России Годом единства народов, что, по мнению чиновника, в очередной раз говорит о важности сохранения и уважения народов, проживающих на территории страны.

Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа» об оценке эффективности проводимых мероприятий, Дамир Натфуллин сослался на программу национальной политики.

«У программы национальной политики есть отдельный пункт, который называется "социальный мониторинг", когда в конце года проводят опрос населения, на это выделяются отдельные средства», – рассказал замминистра культуры.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Другой показатель – это индикатор, который есть у каждого программного мероприятия. Индикатор, как правило, опирается на численный охват онлайн- и офлайн-посетителей. Натфуллин назвал этот показатель одним из основных.

«По многим программам сейчас стоит задача из событийности перейти к осмысленной содержательной части», – отметил он.

В последнем послании Раиса, вспоминает замминистра, было отдельно сказано о том, что необходимо научную составляющую включить в программу сохранения национальной идентичности татарского народа, чтобы эффект от мероприятий был не «здесь и сейчас», а работал на перспективу.

Напомним, что научные конференции с прошлого года включил в свою программу «Восточный базар». Организацией научной составляющей на фестивале национальных культур занимается Академия наук РТ и Казанский институт культуры.

