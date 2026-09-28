В Татарстане расширяют инфраструктуру для работы с детьми и молодежью

В Татарстане ведется работа по созданию современной инфраструктуры для детей и молодежи. Она включает сеть молодежных и военно-патриотических центров, экстрим-парков и детских оздоровительных лагерей. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету республики.

По его словам, республика оказывает поддержку проектам и инициативам Российского военно-исторического общества, «Юнармии», движения «Первые», «Волонтеров Победы», «Молодой гвардии Единой России», общества «Знание», объединения «Отечество» и других молодежных организаций.

«Главная задача – максимально содействовать этим площадкам эффективно использовать весь потенциал имеющихся возможностей», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что важно вовлечь в работу с подрастающим поколением все категории молодежи.

«Это особенно актуально сейчас, когда идет идеологическая борьба за их умы», – отметил Раис Татарстана.