В Татарстане расширят участок подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М7

В Татарстане капитально отремонтируют участок подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М7 «Волга». В ходе работ дорожники увеличат количество полос движения с двух до четырех, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Капремонт участка с увеличением количества полос движения позволит повысить пропускную способность отрезка дороги на границе Татарстана и Удмуртии более чем в два раза и обеспечить проезд транспортного потока с более высокой средней скоростью», — отметили в ведомстве.

Работы проведут на 14-километровом участке, от 15+200 по 28+916 км, подъезда к Ижевску и Перми от трассы М7. Он проходит вблизи четырех населенных пунктов Менделеевского района Татарстана.

В местах расширения подъезда рабочие уложат новую дорожную одежду и усилят существующую. Для водоотвода построят 12 и отремонтируют девять водопропускных труб, а для отвода поверхностных стоков устроят кюветы, сборные лотки и водосбросы.

Кроме того, построят семь отнесенных левоповоротных съездов с переходно-скоростными полосами. Дорожники также отремонтируют покрытие на пересечениях и примыканиях. Транспортные потоки разделят осевым барьерным ограждением, установят 368 дорожных знаков и нанесут термопластиковую разметку.

Возле населенных пунктов Карманково, Ашпайково, Енабердино и Камаево установят десять автобусных остановок с пешеходными дорожками вдоль проезжей части. Для безопасного перехода через дорогу смонтируют 12 светофоров, два из которых будут иметь кнопки вызова для пешеходов. Вдоль автобусных остановок и пешеходных переходов устроят электроосвещение.

К работам планируется приступить весной при наступлении устойчивых плюсовых температур. Объект предполагается ввести в эксплуатацию в ноябре 2025 года.