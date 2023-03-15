В Татарстане расширят список должностей госслужащих, которые смогут работать после 65 лет

В Татарстане расширят список должностей государственной гражданской службы, по которым возможно продление срока пребывания на службе свыше установленного предельного возраста – 65 лет. Соответствующий законопроект одобрили депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Срок гражданской службы может быть продлен, но не свыше чем до достижения возраста 70 лет, госслужащему, замещающему должность категории “руководители” в исполнительном органе субъекта РФ», – сказал председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин, представляя документ.

Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О государственной гражданской службе РТ», разработан для приведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным.