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В Татарстане расширят список должностей госслужащих, которые смогут работать после 65 лет
В Татарстане расширят список должностей государственной гражданской службы, по которым возможно продление срока пребывания на службе свыше установленного предельного возраста – 65 лет. Соответствующий законопроект одобрили депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.
«Срок гражданской службы может быть продлен, но не свыше чем до достижения возраста 70 лет, госслужащему, замещающему должность категории “руководители” в исполнительном органе субъекта РФ», – сказал председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин, представляя документ.
Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О государственной гражданской службе РТ», разработан для приведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным.
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