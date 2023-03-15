news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 15 марта 2023 16:26

В Татарстане расширят список должностей госслужащих, которые смогут работать после 65 лет

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Татарстане расширят список должностей государственной гражданской службы, по которым возможно продление срока пребывания на службе свыше установленного предельного возраста – 65 лет. Соответствующий законопроект одобрили депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Срок гражданской службы может быть продлен, но не свыше чем до достижения возраста 70 лет, госслужащему, замещающему должность категории “руководители” в исполнительном органе субъекта РФ», – сказал председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин, представляя документ.

Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О государственной гражданской службе РТ», разработан для приведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное