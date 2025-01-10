В Татарстане расширят перечень востребованных профессий

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В Татарстане утвердят перечень востребованных профессий и специальностей на рынке труда. В него планируют включить 165 направлений профессионального и дополнительного профессионального образования, следует из проекта приказа Минтруда РТ. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Для сравнения, годом ранее принимался список из 120 наименований — на 45 меньше, чем ожидается в 2025-м. В перечень вошли, к примеру, агроном, бурильщик скважин, водитель трамвая, воспитатель, гид-экскурсовод, матрос, оператор станков с программным управлением, преподаватель, составитель поездов, специалист по логистике и другие.

Перечень составляется ежегодно. Его формирование необходимо для обеспечения кадрового потенциала предприятий республики.