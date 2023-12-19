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В Татарстане расширят до четырех полос участок подъездной дороги к Ижевску и Перми
В Татарстане капитально отремонтируют подъезд к Ижевску и Перми от трассы М7 на участке 0 – 4 км. Он станет четырехполосным. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.
«Есть переходящие объекты, которые стартовали в этом году с завершением в 2024 и 2025 годах. Так, приступили к капитальному ремонту 14-километрового участка подъезда к Ижевску и Перми от трассы М7 – это с 15+200 по 28+916 км. Разработана проектная документация на капремонт с 0 км по 4 км», – рассказал спикер.
По словам Мингазова, капремонт участка этой автодороги с 4 по 15 км был завершен в прошлом году, его расширили с двух до четырех полос. «Таким образом, 28 км этой дороги будет четырехполосным», – уточнил он.
Всего в этом году в Татарстане отремонтировано около 60 км федеральных автодорог. Работы по устройству слоев износа проведены на четырех участках протяженностью 40,5 км. Капитально отремонтированы три участка общей длиной 18,7 км.
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