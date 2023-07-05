Депутаты призвали Мишустина поддержать законопроект о страховании добровольцев СВО

Рабочая группа по вопросам спецоперации предложила предусмотреть порядок страхования добровольцев СВО. С просьбой поддержать законопроект к Премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его обращение поддержала координатор рабочей группы по СВО в Татарстане, руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие» Алсу Набиева.

«В Татарстане регулярно расширяется перечень региональных мер поддержки участников СВО и их семей. Из последних, в соответствии с решением Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, из регионального бюджета дополнительно выделяется более 11 млн рублей на возмещение родительского взноса на путевки для детей участников спецоперации в оздоровительные организации. Планируется сохранить этот вид поддержки и в последующие годы. Кроме того, принято решение о финансировании социальных проектов НКО по поддержке семей участников СВО за счет грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества», — добавила Алсу Набиева.

По ее мнению, работа с отделением фонда «Защитники Отечества» создает дополнительные возможности для комплексного решения возникающих вопросов. Каждое обращение отрабатывается в индивидуальном порядке, и такая работа сегодня проводится в республике повсеместно.

В частности, принято решение об объединении усилий социальных координаторов фонда с женщинами-депутатами из муниципальных районов РТ для поддержки участников СВО.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения положенных выплат, мер поддержки. Также на регулярной основе разрабатываются законодательные инициативы по соцзащите участников спецоперации и их семей.

«На сегодняшний день добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными в рамках обязательного страхования жизни и здоровья военнослужащих. Очень важно, что Правительство РФ поддерживает законопроекты рабочей группы по устранению таких недостатков», — резюмировала Алсу Набиева.