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Общество 27 июня 2023 08:59

В Татарстане расширили перечень районов по оказанию ранней помощи

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В Татарстане расширили перечень районов, участвующих в пилотном проекте по оказанию услуг ранней помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В настоящее время в список входят Казань, Набережные Челны, Тукаевский и Высокогорский районы Татарстана. В него также включат Альметьевский, Елабужский, Зеленодольский и Нижнекамский районы региона.

Согласно постановлению, перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, участвующих в реализации пилотного проекта дополнят:

  • Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром;
  • Елабужская ЦРБ;
  • Зеленодольская ЦРБ;
  • Детская горбольница с перинатальным центром Нижнекамска;
  • Комплексный центр социального обслуживания населения «Опека» в Альметьевском районе;
  • Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Астра» в Елабужском районе;
  • Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» в Зеленодольском районе;
  • Автономная некоммерческая организация для людей с повышенными потребностями здоровья «Дарим ангелам радость» в Нижнекамске;
  • Альметьевская школа №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья;
  • Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Шанс» Елабужского района;
  • Детский сад общеразвивающего вида №27 «Журавушка» Зеленодольского района;
  • Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» Нижнекамского района.
#пилотный проект #здравоохранение
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