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В Татарстане расширили перечень районов по оказанию ранней помощи
В Татарстане расширили перечень районов, участвующих в пилотном проекте по оказанию услуг ранней помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В настоящее время в список входят Казань, Набережные Челны, Тукаевский и Высокогорский районы Татарстана. В него также включат Альметьевский, Елабужский, Зеленодольский и Нижнекамский районы региона.
Согласно постановлению, перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, участвующих в реализации пилотного проекта дополнят:
- Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром;
- Елабужская ЦРБ;
- Зеленодольская ЦРБ;
- Детская горбольница с перинатальным центром Нижнекамска;
- Комплексный центр социального обслуживания населения «Опека» в Альметьевском районе;
- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Астра» в Елабужском районе;
- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» в Зеленодольском районе;
- Автономная некоммерческая организация для людей с повышенными потребностями здоровья «Дарим ангелам радость» в Нижнекамске;
- Альметьевская школа №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Шанс» Елабужского района;
- Детский сад общеразвивающего вида №27 «Журавушка» Зеленодольского района;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» Нижнекамского района.
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