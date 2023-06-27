В Татарстане расширили перечень районов по оказанию ранней помощи

В Татарстане расширили перечень районов, участвующих в пилотном проекте по оказанию услуг ранней помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В настоящее время в список входят Казань, Набережные Челны, Тукаевский и Высокогорский районы Татарстана. В него также включат Альметьевский, Елабужский, Зеленодольский и Нижнекамский районы региона.

Согласно постановлению, перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, участвующих в реализации пилотного проекта дополнят: