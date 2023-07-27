В Татарстане расширены категории участников СВО, имеющих право на бесплатную юрпомощь

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В Татарстане расширены категории участников спецоперации, которые имеют право на предоставление бесплатной юридической помощи. Соответствующие изменения внесены в статью 12 Закона РТ «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан».

Как сообщает Минюст РТ, с июля текущего года Госюрбюро РТ и адвокаты будут оказывать бесплатную юридическую помощь военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, мобилизованным лицам, участникам добровольческих формирований, а также членам их семей.

«Право на бесплатную юридическую помощь предоставлено не только тем, кто сейчас непосредственно находится в зоне СВО, но и тем, кто уже вернулся, а также лицам, выполнявшим свои боевые задачи, начиная с мая 2014 года», – уточнил первый замминистра юстиции республики Айнур Галимов.

Поправки также расширяют круг вопросов, по которым могут обратиться заявители. По словам Галимова, консультации будут проводиться по вопросам выплаты компенсаций и назначения социальных льгот. «Членам семей будет предоставляться помощь по вопросам признания лиц безвестно отсутствующими или умершими», – добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане в начале июля заработал официальный сайт набора на контрактную службу. На ресурсе размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Кроме того, в одном месте собрана вся информация о порядке поступления на военную службу контрактника.

Напомним также, что в Татарстане работает горячая линия по вопросам службы по контракту. Получить ответы на интересующие вопросы можно, позвонив по короткому номеру 117.