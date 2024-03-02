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В Татарстане расширено действие закона о музейном деле
В Татарстане расширено действие закона «О музеях и музейном деле». Соответствующий документ подписал Раис республики Рустам Минниханов.
Теперь действие закона распространяется также на иные организации и физических лиц, в собственности, владении либо пользовании которых находятся музейные предметы и коллекции.
Кроме того, теперь музейные предметы и коллекции, включенные в состав Музейного фонда России и находящиеся в госсобственности, законодательно могут передать в безвозмездное пользование религиозным организациям.
Еще одно изменение касается учета и хранения таких предметов. Теперь, помимо сохранности предметов и коллекций, организации также обязуются обеспечивать фактическое наличие экспоната, содержащегося в учетной документации. Ранее в этом пункте была указана только формулировка «физическая сохранность музейных предметов и музейных коллекций».
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