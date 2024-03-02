В Татарстане расширено действие закона о музейном деле

В Татарстане расширено действие закона «О музеях и музейном деле». Соответствующий документ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Теперь действие закона распространяется также на иные организации и физических лиц, в собственности, владении либо пользовании которых находятся музейные предметы и коллекции.

Кроме того, теперь музейные предметы и коллекции, включенные в состав Музейного фонда России и находящиеся в госсобственности, законодательно могут передать в безвозмездное пользование религиозным организациям.

Еще одно изменение касается учета и хранения таких предметов. Теперь, помимо сохранности предметов и коллекций, организации также обязуются обеспечивать фактическое наличие экспоната, содержащегося в учетной документации. Ранее в этом пункте была указана только формулировка «физическая сохранность музейных предметов и музейных коллекций».