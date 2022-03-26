В Татарстане расширен список территорий, которые благоустроят по программе «Наш двор»

В Татарстане расширен список дворовых территорий многоквартирных домов, которые будут благоустроены и отремонтированы по программе «Наш двор». Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала заместитель директора Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Венера Камалова.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Принял в нем участие и первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, в план работ добавлены 45 дополнительных дворов в Казани, 38 в Набережных Челнах, 24 в Альметьевском районе, 21 в Заинском, 15 в Елабужском и так далее, отметила докладчик.

Итоговые схемы благоустройства загружены такими муниципалитетами, как Казань, Альметьевский, Елабужский, Заинский и Зеленодольский районы.

Вместе с тем в 31 муниципальном образовании более 80% схем благоустройства отправлены на проверку. Еще в четырех муниципалитетах загружено менее 50% от всех схем благоустройства, пояснила Камалова.

В связи с этим замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ» обратилась к главам муниципальных районов с просьбой активизировать работу в подготовке к реализации программы «Наш двор».

Она перечислила типовые ошибки в итоговых схемах благоустройства. Это превышение проектных решений по сумме определенных ранее лимитов, отсутствие необходимых параметров — например, ширины проездов, тротуаров, детских или спортивных площадок. Также есть примеры, когда в схемах и в спецификациях отображается разный набор оборудования. Это также мешает начать работы, уточнила эксперт.

Кроме того, Венера Камалова напомнила, что за пять дней до презентаций схем благоустройства необходимо уведомить максимальное количество жителей. Это необходимо для их непосредственного участия и обсуждения.