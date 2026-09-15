В Татарстане раскрывают каждое четвертое преступление в интернете

В Татарстане раскрываемость интернет-преступлений составила почти четверть от общего числа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказал прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов.

«На территории республики продолжается снижение количества интернет-преступлений. За 8 месяцев 2026 года их количество составило 10,5 тысяч. А за аналогичный период прошлого года их было чуть больше 18 тысяч, что на 42% меньше. Из преступлений в этом году мошенничество составило – более 5,5 тыс случаев, краж – более 1,5 тыс случаев, а неправомерный доступ к компьютерной информации – 783 случая. Раскрываемость же интернет-преступлений составила почти четверть от общего числа», – сообщил Алмаз Фаттахов.

Он отметил, что несмотря на общее снижение уровня преступности в республике, злоумышленники оперативно адаптируются к текущей ситуации и используют острые социальные темы для обмана граждан. Жертвой одной из них стал житель Нижнекамска, лишившийся крупной суммы после клика по ссылке о покупке топлива.

«Правоохранительные органы Нижнекамска зафиксировали случаи хищения денежных средств с использованием вредоносного программного обеспечения. Как установлено в ходе проверки, потерпевший, житель города Нижнекамска, находясь в сети Интернет, увидел всплывающее окно с предложением, где можно приобрести бензин по выгодной цене», – рассказал Алмаз Фаттахов.

Перейдя по указанной в объявлении ссылке, мужчина не подозревал, что тем самым запускает механизм заражения. В результате действий злоумышленников на его мобильный телефон был установлен вирус. Спустя некоторое время с банковской карты мужчины было списано 120 тыс рублей.