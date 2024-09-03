В Татарстане раскрыли убийство железнодорожника 30-летней давности

В Татарстане завершилось расследование убийства в железнодорожном депо, которое произошло еще в 1989 году. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Согласно материалам дела, 24 августа 1989 года в слесарной мастерской вагонного депо станции Казань было обнаружено тело сотрудника с множественными ножевыми ранениями. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

Недавно следователи СК и транспортной полиции, применив современные методы расследования, смогли установить новые обстоятельства дела. Были проведены дополнительные допросы свидетелей, использован полиграф, выполнены очные ставки и проверки показаний на месте. Также были заново проанализированы биологические следы и отпечатки пальцев с места преступления.

По версии следствия, в день убийства потерпевший распивал алкоголь со знакомыми в помещении депо. Между ним и уроженцем Пермского края возник конфликт, переросший в драку со смертельным исходом.

Собранные доказательства позволили предъявить обвинение подозреваемому. Уголовное дело в отношении 73-летнего уроженца Пермского края передано в суд для рассмотрения.