В Татарстане молодые люди стали чаще болеть раком легкого

Рак легких очень сильно молодеет, сегодня им страдают пациенты от 30 до 59 лет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал врач-онколог второго торакального отделения республиканского клинического онкодиспансера Марат Бакиров.

«В Татарстане за 2021 год установлено более полутора тысяч пациентов с диагнозом рак легкого. В 80% случаев это пациенты, которые курят», – рассказал доктор.

По словам онколога, В РКОД ожидают, что рак легкого будет молодеть и дальше.

«70% из болеющих раком легкого составляют мужчины. 30% – женщины. Раньше большинство курильщиков были мужчины. На сегодняшний день, к сожалению, видно, что женщины стали чаще курить», – заметил врач.

Марат Бакиров добавил, что, согласно исследованию, некурящие женщины заболевают раком чаще, если их мужья или молодые люди курят.

Более того, курение влияет на развитие 16 видов рака, к примеру, онкологии мочевого пузыря.