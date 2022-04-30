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Ру Тат
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Экология
30 апреля 2022  20:33

В Татарстане районные власти за день убрали свалку после сигнала из Минэкологии

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В Минэкологии Татарстана рассказали о незаконной свалке в Азнакаевском районе республики. Власти района ликвидировали ее на следующий день после представления из министерства.

Площадь свалки составила 980 кв.м, сообщает пресс-служба министерства. В основном там находились строительные отходы.

Сотрудники Минэкологии РТ направили главе исполкома района представление о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. От муниципалитета потребовали устранить нарушения. После этого свалка была ликвидирована. В течение суток.
 

#свалка #Минэкологии РТ
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