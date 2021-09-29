В Татарстане работы по дорожному нацпроекту выполнены на 74%

В Татарстане объем выполненных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на данный момент составляет 74%. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Государственные контракты заключены на все объекты», – говорится в сообщении министерства.

Реализация дорожного нацпроекта запланирована до 2024 года. Ожидается, что после всех проведенных работ в Татарстане доля региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, вырастет с 46% до 50 %, а дорог городских агломераций – с 79% до 85%.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будут проведены дорожные работы на автодорогах общей протяженностью около 217,8 км, в том числе планируется отремонтировать 96,7 км региональных дорог, 61,6 км дорог Казанской агломерации, 48,4 км дорог Набережночелниской агломерации и 11,1 км дорог Нижнекамской агломерации.