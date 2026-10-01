В Татарстане работы по благоустройству общественных пространств выполнены на 70%

Республика Татарстан активно занимается реализацией мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года является частью «Инфраструктура для жизни». За прошлый год в регионе благоустроили 65 общественных пространств. В текущем, 2026 году запланировано благоустройство 51 объекта, на данный момент работы выполнены на 70%, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Пресс-служба Правительства РФ в свою очередь отмечает, что одним из масштабных примеров реализации проекта в Татарстане является благоустройство территории водохранилища в Альметьевске. На берегах водоема появились вело- и беговые маршруты, спортивные площадки, пикниковые точки с гриль-зонами, многоуровневые пирсы для рыбалки и йоги, причалы для сапбордов и лодок, а также экопарк со смотровыми вышками для наблюдения за птицами. Теперь здесь открываются кафе и прокат, предоставляются услуги инструкторов, проходят фестивали, соревнования, экоакции и концерты.

Председателя Правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что за 2025 год в стране удалось обновить более 10 тыс. общественных и дворовых пространств, а также реализовать 274 проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который в 2025 году по решению Президента РФ Владимира Путина вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни», стал одним из самых эффективных инструментов улучшения городской среды, выразил уверенность он.

Кроме того, Хуснуллин подчеркнул, что большое внимание уделяется воссоединенным регионам, где с 2025 года в рамках нацпроекта приведено в порядок 106 территорий и реализовано 11 проектов по итогам всероссийского конкурса.

По оценке вице-премьера, благоустройство стимулирует коммерческую активность – усиление локальных производств, развитие малого бизнеса и создание рабочих мест. Так, с момента старта нацпроекта реализация проектов – победителей конкурса обеспечила создание свыше 4 тыс. рабочих мест по всей стране, а на обновленных территориях открылось 905 коммерческих объектов.

«Это одно из самых востребованных направлений для людей – важно, чтобы граждане видели реальные изменения и чувствовали, что жизнь в их городах и селах становится комфортнее», – добавил Марат Хуснуллин.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года. Комиссию Государственного совета России по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.