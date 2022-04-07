В Татарстане работают горячие линии для помощи предпринимателям в условиях санкций

Прокуратура Татарстана вместе с Национальным банком принимают обращения предпринимателей о проведении в отношении них надзорных и контрольных мероприятий. Также бизнесмены подают обращения, которые связаны с действиями кредитных организаций.

Получить консультацию от специалиста надзорного ведомства РТ или заявить о нарушениях можно круглосуточно по телефонам 8(843) 291-18-81, 8(843) 291-19-25, 8(843) 291-18-23.

В Банке России работает горячая линия как для граждан, так и предпринимателей, по которой также можно получить консультацию в круглосуточном режиме, без выходных. Телефоны контактного центра – 8 800 300-30-00 (бесплатно для звонков из регионов России) и 300 (бесплатно для абонентов сотовых операторов).

Проконсультироваться со специалистами Банка России по вопросам о финансовых продуктах и услугах также можно в приложении «ЦБ онлайн». Также операторы чата готовы порекомендовать порядок действий в сложной ситуации и многое другое.

Если граждане или юрлица считают, что какая-либо финансовая организация нарушает их права, то можно обратиться в интернет-приемную на официальном сайте Банка России.

На сайте Банка России также можно найти раздел «Меры защиты финансового рынка», в котором можно прочитать ответы на часто задаваемые вопросы о работе финансовой системы, разъяснения по специальным мерам защиты экономики. В раздел включена информация о действующих антикризисных программах (к примеру, кредитные каникулы для ИП), трансграничных переводах и платежах, об использовании банковских карт. Сведения на регулярной основе оперативно обновляются в зависимости от поступающих запросов.