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Общество 17 июля 2025 12:13

Зарипова: в Татарстане работают 50 тысяч трудовых мигрантов

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Зарипова: в Татарстане работают 50 тысяч трудовых мигрантов
Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова
Фото: © «Татар-информ»

На сегодняшний день в Республике Татарстан работают 50 тысяч трудовых мигрантов. Об этом на 11-м заседании Государственного Совета РТ рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«На сегодняшний день в Татарстане работают 50 тысяч мигрантов. Более 50% из них – это граждане Узбекистана, каждый пятый мигрант приехал в Татарстан из Таджикистана. В строительстве заняты 40% мигрантов, 15% заняты в сфере общепита и транспорта», – сообщила министр.

Эльмира Зарипова добавила, что на сегодняшний день в республике сохраняется потребность в привлечении иностранных работников.

#минтруда рт #трудовые мигранты #11 заседание госсовета рт
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