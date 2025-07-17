Зарипова: в Татарстане работают 50 тысяч трудовых мигрантов

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова

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На сегодняшний день в Республике Татарстан работают 50 тысяч трудовых мигрантов. Об этом на 11-м заседании Государственного Совета РТ рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«На сегодняшний день в Татарстане работают 50 тысяч мигрантов. Более 50% из них – это граждане Узбекистана, каждый пятый мигрант приехал в Татарстан из Таджикистана. В строительстве заняты 40% мигрантов, 15% заняты в сфере общепита и транспорта», – сообщила министр.

Эльмира Зарипова добавила, что на сегодняшний день в республике сохраняется потребность в привлечении иностранных работников.