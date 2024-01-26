В Татарстане работают 11 Covid-госпиталей

В Татарстане продолжают работать 11 госпиталей, где оказывают помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы видим некое снижение заболеваемости коронавирусом, особенно тяжелыми формами ковида. Всего временных инфекционных госпиталей по республике по-прежнему открыто 11», – отметил он.

Замминистра подчеркнул, что это не означает, что в каждом госпитале по 200-300 коек, есть отделения и на 15 мест.

По его словам, так много госпиталей необходимо, чтобы обеспечить территориальную доступность при госпитализации, то есть, чтобы больного не приходилось везти в больницу через всю республику, а оказали помощь вблизи от дома.

«Сейчас коечный фонд несколько свободнее, чем на 10%, как обычно. Посмотрим, возможно, в ближайшее время мы чуть сократим койки по ковиду», – отметил он.