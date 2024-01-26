Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане работают 11 Covid-госпиталей
В Татарстане продолжают работать 11 госпиталей, где оказывают помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
«Мы видим некое снижение заболеваемости коронавирусом, особенно тяжелыми формами ковида. Всего временных инфекционных госпиталей по республике по-прежнему открыто 11», – отметил он.
Замминистра подчеркнул, что это не означает, что в каждом госпитале по 200-300 коек, есть отделения и на 15 мест.
По его словам, так много госпиталей необходимо, чтобы обеспечить территориальную доступность при госпитализации, то есть, чтобы больного не приходилось везти в больницу через всю республику, а оказали помощь вблизи от дома.
«Сейчас коечный фонд несколько свободнее, чем на 10%, как обычно. Посмотрим, возможно, в ближайшее время мы чуть сократим койки по ковиду», – отметил он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»