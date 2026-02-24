В Татарстане заработал сайт по набору на службу в Войска беспилотных систем

В Татарстане заработал сайт по набору на службу по контракту в Войска беспилотных систем. Об этом «Татар-информу» рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

«На этом сайте можно узнать всю информацию о заключении контракта с Министерством обороны РФ – обо всех действующих выплатах, льготах и других социальных гарантиях. На сайте гражданин может оставить заявку онлайн, позже с ним свяжутся и ответят на все его вопросы», – рассказал Егор Горячев.

Напомним, с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ до 2,9 млн рублей, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, открыта отдельная горячая линия, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку 4. Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.