В Татарстане работает 16 Covid-госпиталей, развернуто 580 коек

В Татарстане продолжают работать временные инфекционные госпитали, где медики борются с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«На данный момент у нас развернуто 580 коек, свободные койки безусловно есть», – отметил спикер.

Всего в Татарстане работает 16 временных инфекционных госпиталей, они принимают детей и взрослых с Covid-19. Больницы работают в разных городах Татарстана, такое количество ВИГов обеспечивает доступность оказания медпомощи.

В Казани принимает пациентов с коронавирусом новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы и часть отделения седьмой городской больницы. Детей кладут лечиться в ДРКБ.