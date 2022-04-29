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Ру Тат
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Здоровье
29 апреля 2022  10:33
Эвелина Киселёва

В Татарстане работает 16 Covid-госпиталей, развернуто 580 коек

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В Татарстане продолжают работать временные инфекционные госпитали, где медики борются с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. 

«На данный момент у нас развернуто 580 коек, свободные койки безусловно есть», – отметил спикер. 

Всего в Татарстане работает 16 временных инфекционных госпиталей, они принимают детей и взрослых с Covid-19. Больницы работают в разных городах Татарстана, такое количество ВИГов обеспечивает доступность оказания медпомощи.

В Казани принимает пациентов с коронавирусом новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы и часть отделения седьмой городской больницы. Детей кладут лечиться в ДРКБ.

#коронавирус
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