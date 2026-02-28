«В Татарстане – работа от сердца»: о чем говорили на круглом столе по поддержке ветеранов

О налаженной в Татарстане системной работе по поддержке ветеранов боевых действий и увековечиванию памяти погибших бойцов говорили вчера на круглом столе в Госсовете РТ. Его участниками стали представители Правительства республики, члены профильного комитета Госдумы РФ и ветераны-общественники. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Меры поддержки в Татарстане – от денежных выплат до улучшения жилищных условий

Накануне в Госсовете Татарстана прошел круглый стол, посвященный вопросам поддержки ветеранов боевых действий и организованный совместно с профильным комитетом Госдумы РФ. Казань в качестве места его проведения была выбрана, конечно, не случайно – республика давно зарекомендовала себя как регион, где социальная поддержка, в том числе ветеранов, выстроена системно.

«Ваш приезд и желание перенять лучшие практики нашей республики в части защиты и поддержки участников специальной военной операции говорят о доверии к нам, о желании посмотреть, как мы работаем, как нам удается в непростых условиях реализовывать социальные программы, – сказал спикер республиканского парламента, обращаясь к участникам круглого стола из других регионов. – <…> Мы отдаем дань уважения нашим жителям, которые воюют в зоне СВО. У нас 17 героев-участников СВО, из них восьмерым это звание присвоено посмертно. Мы приняли специальные законы о поддержке семей [участников СВО]. Эта работа у нас поставлена особо, от души, от сердца, с благородством», – подчеркнул Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева рассказала о том, как выстроена работа Правительства РТ в части поддержки участников СВО.

«Сегодня в Татарстане более 42 тысяч ветеранов боевых действий. Главная задача – обеспечить оказание всех мер поддержки в полном объеме. Главный приоритет – организация межведомственного взаимодействия и незамедлительное реагирование на вопросы, которые возникают у участников специальной военной операции. Мы выстроили приоритеты: здоровье, реабилитация, обучение и трудоустройство. С этой точки зрения мы идем по пути так называемой жизненной ситуации участников СВО. <…> Если говорить о позиции, связанной с увековечиванием памяти, то в Республике Татарстан есть еще одна институция, которая, на мой взгляд, показала свою состоятельность и созидательность. Это межведомственная комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий. Сегодня в республике прорабатывается вопрос создания мемориала памяти, который будет расположен в парке Победы в Казани. Кроме этого, мы ведем электронную книгу, в которую также включены участники специальной военной операции», – сообщила вице-премьер РТ.

Уже в первые дни проведения спецоперации в республике были утверждены меры поддержки, которых не было в других регионах: 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка участника СВО, бесплатные комплекты для новорожденных, бесплатное социальное обслуживание на дому для пожилых родителей бойцов, напомнила участникам круглого стола министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Когда речь заходит о возвращении бойцов к гражданской жизни, ключевым инструментом становится социальный контракт. Зарипова пояснила, что сегодня ветераны могут получать соцконтракт без учета уровня их доходов. Более того, если участник СВО имеет инвалидность первой или второй группы и сам не может заниматься бизнесом, право на контракт переходит к его супруге. Уже сейчас ветераны активно открывают, например, автомастерские и мастерские по ремонту бытовой техники.

Для тех из них, кто хочет работать на селе, в Татарстане действует программа «Агромотиватор». В ее рамках на конкурсной основе выделяются гранты: до 7 млн рублей – на разведение крупного рогатого скота, до 5 млн – на птицеводство и другие виды агробизнеса. Есть и другие финансовые инструменты: микрозаймы до 5 млн рублей под 1% годовых, лизинг до 20 млн под 5%, поручительство до 25 млн рублей.

«Согласитесь, в условиях нынешней [ключевой] ставки [ЦБ РФ] это действительно серьезная поддержка для тех, кто и до этого имел свой бизнес, – для того, чтобы он не остановился, не закрылся, а развивался», – отметила министр.

Отдельное направление – поддержка в улучшении жилищных условий. Для участников СВО в Татарстане действует программа социальной ипотеки по линии Госжилфонда РТ. Первоначальный взнос всего 10%, ставка 7% годовых, срок до 28,5 года. Приоритет отдается тем, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий и имеет доход не ниже прожиточного минимума. Восемь таких семей уже получили квартиры, еще 16 стоят на очереди.

«Это серьезная поддержка для того, чтобы средства, которые имеются у участников СВО, носили долгосрочный целевой характер в интересах семьи», – подчеркнула Зарипова.

Трудоустройство и реабилитация

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина рассказала о комплексном сопровождении ветеранов, вернувшихся с фронта. Главная задача фонда – обеспечение возвращения к мирной жизни через содействие в получении мер поддержки, медицинской помощи и реабилитации.

Одним из ключевых направлений Удачина назвала адаптацию жилья под особенности здоровья ветеранов с инвалидностью. Программа включает в себя 86 видов работ по обустройству жилых помещений. Фонд ставит перед собой задачу стопроцентного охвата этой мерой ветеранов с инвалидностью по слуху, зрению, с тяжелыми нарушениями опорно-двигательных функций.

Через фонд также осуществляется обеспечение техническими средствами реабилитации вне федерального перечня: спортивные протезы, коляски для занятий спортом, тренажеры. Отдельное направление – автомобили с ручным управлением для ветеранов-колясочников и ветеранов с парной ампутацией ног. «На сегодняшний день 12 ветеранов из Татарстана обеспечены автомобилями, пять ожидают в ближайшее время, восемь наших ребят проходят обучение», – сообщила руководитель филиала фонда.

Говоря о трудоустройстве, она также привела конкретные цифры. На сегодняшний день 75 процентов всех вернувшихся и находящихся на сопровождении в фонде ветеранов трудоустроены. «Никаких вопросов и проблем с возвращением на те рабочие места, откуда ребята уходили, не возникает. Гарантии соблюдаются», – подчеркнула Удачина.

Среди тех, кто пока не работает, 55 процентов составляют ветераны с инвалидностью, 14 процентов – имеющие криминальное прошлое. Еще 41 процент – это те, кто пока не может трудиться по объективным причинам: инвалиды первой группы, пенсионеры по возрасту, студенты очных отделений, ветераны, находящиеся на лечении или реабилитации.

Удачина отметила высокий запрос на обучение и предпринимательство. 132 ветерана занимаются бизнесом, 46 поступили в вузы, при этом ни одного отчисленного среди них нет. Программа «Мой бизнес», реализуемая совместно с Министерством экономики РТ и Фондом поддержки предпринимательства, за 2025 год обучила порядка 200 ветеранов.

«Очень важно, что обучение не заканчивается на лекционном материале. За нашими ветеранами закрепляются наставники, которые в дальнейшем помогают в ведении бизнеса, к которым всегда можно обратиться за консультацией», – пояснила руководитель республиканского филиала фонда «Защитники Отечества».

Увековечивание памяти и воспитание молодежи

Вторым важным блоком повестки круглого стола стал вопрос об увековечивании памяти ветеранов. Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» в Татарстане, Герой Российской Федерации Сергей Липовой обратил внимание коллег на важность патриотического воспитания. По его мнению, необходимо активнее использовать видеоролики о героях.

«Они должны показываться везде, начиная с центрального телевидения и заканчивая школами – особенно в школах. Если мы хотим получить будущее нашей страны, настоящих патриотов, надо воспитывать их «с горшка», с детского сада», – подчеркнул Липовой.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высоко оценил работу Татарстана в деле увековечивания памяти погибших участников боевых действий.

«Региональный опыт Татарстана – это полезно. Когда мы выступаем в Госдуме, мы этот опыт используем, чтобы аргументировать необходимость корректировки тех или иных позиций», – сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Елена Цунаева отметила, что вопросы увековечивания памяти погибших и поддержки живых ветеранов неразрывно связаны. По ее словам, соответствующая работа, которая ведется в Татарстане, может служить примером для других регионов.

«Нельзя хранить память об одних, а о других забыть», – заявила она, анонсировав отдельный круглый стол по увековечиванию памяти в Государственной Думе этой весной.

Проблема статуса – не все участники боевых действий признаны ветеранами

Самый острый и, пожалуй, болезненный вопрос прозвучал в выступлении Сергея Липового. Он касался не столько поддержки участников боевых действий, сколько их признания как такового. Сегодня, по словам военного летчика, официально закреплен статус ветерана лишь для пяти военных конфликтов: на территории Афганистана, Сирии, Таджикистана, Дагестана и в зоне специальной военной операции. Между тем после 1945 года Советский Союз, а затем Россия участвовали в более чем 40 локальных военных конфликтах по всему миру.

«35 ветеранских организаций бьются за свой статус, бьются в судах. Как ни парадоксально, оппонентом в суде выступает Минобороны РФ. Они говорят: «Доказательств маловато», – заявил Липовой.

По его данным, на рубеже 2000-х годов таких ветеранов, оставшихся в живых, насчитывалось от 230 до 250 тысяч человек.

«Они уходят каждый год. <…> Вы представьте ситуацию: этот ветеран, вымотанный хождением по чиновничьим кабинетам и судам, приходит домой, на него смотрят глаза детей и внуков. Вы думаете, у этих детей и внуков появится желание защищать Родину?» – задал риторический вопрос Герой Российской Федерации.

Сергей Липовой (в центре): «35 ветеранских организаций бьются за статус ветерана в судах»

Ярослав Нилов признал, что поднятый вопрос сложен и не имеет простого решения. Законы о ветеранах постоянно совершенствуются – только с начала СВО принято 20 поправок к ним, урегулированы вопросы по событиям в Дагестане. Но с конфликтами советского периода все иначе.

«Вы знаете, были приняты поправки относительно дагестанских событий. С начала СВО приняты 20 законов о ветеранах, по категориям мы постепенно все регулируем. Но что касается времен Советского Союза, там дело не в нас», – пояснил он.

Вопрос, по словам Нилова, требует плотной работы с Министерством обороны и документального подтверждения операций, многие из которых до сих пор засекречены. Пока эти архивы не будут раскрыты, суд не сможет вставать на сторону непризнанных ветеранов.

Фотографии: пресс-служба Госсовета Татарстана