В Татарстане рабочий погиб, сорвавшись со строящегося моста через Волгу

Трагедия произошла накануне во время высотных работ на строящемся мосту через Волгу в Лаишевском районе Татарстана.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, 47-летний рабочий занимался нарезкой сетки настила моста. В какой-то момент он вышел за ограждение, потерял равновесие и упал с высоты 10 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

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