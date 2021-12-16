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Происшествия
16 декабря 2021  13:33
Полина Шевчук

В Татарстане рабочий погиб, сорвавшись со строящегося моста через Волгу

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Трагедия произошла накануне во время высотных работ на строящемся мосту через Волгу в Лаишевском районе Татарстана.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, 47-летний рабочий занимался нарезкой сетки настила моста. В какой-то момент он вышел за ограждение, потерял равновесие и упал с высоты 10 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». 
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