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Происшествия
16 февраля 2022  13:12
Полина Шевчук

В Татарстане рабочему оторвало руку во время чистки аппарата для лепки пельменей

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Инцидент произошел утром 11 февраля в производственном цехе ООО «ТатАгроЛизинг» в Челнах.

31-летний рабочий стал чистить аппарат для лепки пельменей. Однако вместо скребка он залез в работающий механизм рукой. В результате рабочему оторвало руку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда», сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

 

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