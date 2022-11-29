В Татарстане рабочего на производстве затянуло в транспортер, он погиб
В Татарстане выясняются обстоятельства гибели на производстве 57-летнего рабочего.
Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, трагедия произошла 21 ноября в Сабинском районе на производственной площадке ООО «Лен».
Предварительно установлено, что рабочий поднялся по лестнице к устройству и по неустановленной пока причине был затянут в пространство между роликом и лентой транспортера. От полученных травм он скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».