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Происшествия
29 ноября 2022  11:48
Полина Шевчук

В Татарстане рабочего на производстве затянуло в транспортер, он погиб

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В Татарстане выясняются обстоятельства гибели на производстве 57-летнего рабочего.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, трагедия произошла 21 ноября в Сабинском районе на производственной площадке ООО «Лен».

Предварительно установлено, что рабочий поднялся по лестнице к устройству и по неустановленной пока причине был затянут в пространство между роликом и лентой транспортера. От полученных травм он скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
 

#погиб рабочий #следком рт
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