В Татарстане пятый день подряд выявляют более 900 заражений Covid-19

За последние сутки еще 978 человек в Татарстане заболели коронавирусной инфекцией. В течение последних пяти дней ежедневно в республике выявляют более 900 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные с портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 118 пациентам. Подтвержден один летальный исход. В то же время полностью поправилось 1036 татарстанцев.

Всего с начала пандемии в РТ зафиксировано 172 464 заражения коронавирусом.