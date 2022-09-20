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Ру Тат
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Здоровье
20 сентября 2022  11:59

В Татарстане пятый день подряд выявляют более 900 заражений Covid-19

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За последние сутки еще 978 человек в Татарстане заболели коронавирусной инфекцией. В течение последних пяти дней ежедневно в республике выявляют более 900 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные с портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 118 пациентам. Подтвержден один летальный исход. В то же время полностью поправилось 1036 татарстанцев. 

Всего с начала пандемии в РТ зафиксировано 172 464 заражения коронавирусом.

 

#коронавирус #заболеваемость
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