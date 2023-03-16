В Татарстане пятерых водителей отправили под арест за слишком тонированные стекла авто

Госавтоинспекция Татарстана регулярно проводит рейды на водителей, которые любят «глухую» тонировку на своих автомлбилях, сообщает ГИБДД республики

Во время очередного такого рейда автоинспекторы привлекли более 360 автомобилистов, 11 из которых задержаны за повторное управление с тонированными стеклами. Пять нарушителей были отправлены под арест.

«Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призывает быть крайне внимательными и осторожными на дорогах», – подчеркнули в ГИБДД.