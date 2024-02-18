В Татарстане пьяный водитель получил условный срок за попытку подкупить полицейского

Житель Татарстана признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствием и судом установлено: в августе прошлого года 61-летнего водителя привлекли к ответственности за пьяное вождение. Прибыв в отделение ГИБДД, несмотря на неоднократное предупреждение начальника отделения об уголовной ответственности за дачу взятки, водитель положил на стол картонный стакан со 100 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности. О противоправных действиях полицейский сообщил в дежурную часть.

В итоге суд приговорил татарстанца к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.