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В Татарстане пьяный водитель получил условный срок за попытку подкупить полицейского
Житель Татарстана признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Следствием и судом установлено: в августе прошлого года 61-летнего водителя привлекли к ответственности за пьяное вождение. Прибыв в отделение ГИБДД, несмотря на неоднократное предупреждение начальника отделения об уголовной ответственности за дачу взятки, водитель положил на стол картонный стакан со 100 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности. О противоправных действиях полицейский сообщил в дежурную часть.
В итоге суд приговорил татарстанца к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
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