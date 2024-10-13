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Происшествия 13 октября 2024 16:58

В Татарстане пьяный подросток перевернулся на машине и попал в больницу

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Ночью 12 октября в Альметьевском районе произошло ДТП с участием 17-летнего подростка.

Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, юноша, будучи пьяным и не имея водительского удостоверения, решил покататься на Chevrolet с непристегнутым ремнем безопасности. Превысив безопасную скорость, автомобилист допустил опрокидывание в кювет.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате подросток получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. По данным ведомства, ранее он привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения и перевозку ребёнка без детского удерживающего устройства.

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