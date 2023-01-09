В Татарстане пьяный охотник застрелил товарища, пытаясь добить подстреленную косулю

По версии следствия, инцидент произошел вечером 5 января в Сармановском районе. Двое мужчин 30 и 37 лет вели незаконную охоту на зайца и косулю, не имея соответствующей лицензии. При этом один из них был пьяным.

Подстрелив косулю из охотничьего ружья ИЖ-27, они поехали к ней на снегоходе. Затем 37-летний мужчина попытался добить раненое животное, но в этот момент случайно выстрелил из ружья в затылок сидевшему впереди товарищу – он скончался.

На мужчину возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, свою причастность он признал. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.