В Татарстане пьяный мужчина зарезал соседа во время ссоры

В убийстве соседа подозревается житель Татарстана, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В начале ноября на детской площадке в поселке Киндери Высокогорского района обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями в груди.

Позднее в убийстве заподозрили 32-летнего соседа. Следователи установили, что мужчины распивали спиртные напитки рядом со своими домами, после чего между ними произошел конфликт, переросший в драку. Затем мужчина принес из дома нож и ударил соседа в грудь. В результате тот скончался на месте.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.