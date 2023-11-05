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В Татарстане пьяный мужчина зарезал соседа во время ссоры
В убийстве соседа подозревается житель Татарстана, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
В начале ноября на детской площадке в поселке Киндери Высокогорского района обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями в груди.
Позднее в убийстве заподозрили 32-летнего соседа. Следователи установили, что мужчины распивали спиртные напитки рядом со своими домами, после чего между ними произошел конфликт, переросший в драку. Затем мужчина принес из дома нож и ударил соседа в грудь. В результате тот скончался на месте.
В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
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