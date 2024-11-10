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Происшествия 10 ноября 2024 15:34

В Татарстане пьяный мужчина уснул с непотушенной сигаретой и сгорел на пожаре

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Сегодня в селе Бюрганы Буинского района произошел пожар, в котором погиб мужчина.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, сгорело одноэтажное заброшенное здание. При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело 35-летнего мужчины.

Дознаватели ГУ МЧС России по РТ выяснили, что погибший мужчина после пьяной ссоры с женой заночевал в заброшенном здании. Скорее всего, к трагедии привела неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

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