В Татарстане пьяная женщина-водитель на легковушке улетела в кювет, пострадали двое детей

Авария произошла сегодня в районе пяти часов вечера на 21-м км автодороги Тойкино-Митрофановка-Учалле. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © Прокуратура РТ

Как выяснилось, 35-летняя женщина-водитель автомобиля Lada Granta села за руль пьяной. В какой-то момент она не справилась с управлением и машина вылетела в кювет.

В результате ДТП женщина получила закрытый перелом правого предплечья, оказав ей помощь, медики отпустили ее домой. В момент ДТП в машине находились двое детей-пассажиров - 7 и 16 лет. Они получили различные травмы, после осмотра медики их также отпустили домой.

В настоящее время на место ДТП выехал заместитель прокурора Азнакаевского района Ленар Яфизов. Организована проверка.

Фото: © Прокуратура РТ