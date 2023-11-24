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В Татарстане пьяная женщина-водитель на легковушке улетела в кювет, пострадали двое детей
Авария произошла сегодня в районе пяти часов вечера на 21-м км автодороги Тойкино-Митрофановка-Учалле. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, 35-летняя женщина-водитель автомобиля Lada Granta села за руль пьяной. В какой-то момент она не справилась с управлением и машина вылетела в кювет.
В результате ДТП женщина получила закрытый перелом правого предплечья, оказав ей помощь, медики отпустили ее домой. В момент ДТП в машине находились двое детей-пассажиров - 7 и 16 лет. Они получили различные травмы, после осмотра медики их также отпустили домой.
В настоящее время на место ДТП выехал заместитель прокурора Азнакаевского района Ленар Яфизов. Организована проверка.
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